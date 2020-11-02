Момент взрыва на рынке в Коврове попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что за секунды до детонации в зале началась потасовка.

Момент взрыва на рынке в Коврове попал на видео. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, что за секунды до детонации в зале началась потасовка.

Сообщается, что мужчина в маске Деда Мороза пришел на рабочее место к своей бывшей жене и взорвал гранату. По одной из версий произошедшего, он сделал это из ревности. Пострадали три человека — это сам нападавший, ему оторвало кисть, предприниматель, на секции которого все случилось и женщина. Экс-супруга злоумышленника успела убежать, она не пострадала.

Напомним, в городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату на рынке. Следователи возбудили уголовное дело.