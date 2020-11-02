Массовую вакцинацию «ЭпиВакКороной» начнут в 2021 году

Главное преимущество вакцины «ЭпиВакКорона» — эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.

Массовую вакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» начнут в 2021 году, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РБК.

Он добавил, что в приоритетном порядке от коронавируса начнут прививать работников медицинских организаций, полицейских, работников торговли, предприятий общественного питания, а также других сотрудников, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей.

Максютов пояснил, что главное преимущество вакцины «ЭпиВакКорона» — эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.