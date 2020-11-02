Калужанку арестовали на пять суток за неуплату алиментов сыну

Жительница поселка Полотняный завод в Калужской области задолжала своему 7-летнему сыну 159 тысяч рублей алиментов. Также известно, что мальчик воспитывается опекунами и проживает у них в Калуге.

Жительница поселка Полотняный завод в Калужской области задолжала своему 7-летнему сыну 159 тысяч рублей алиментов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Также известно, что мальчик воспитывается опекунами и проживает у них в Калуге.

Приставы попытались принудительно взыскать задолженность с женщины. Однако имущества и транспортных средств за ней не зарегистрировано, она нигде официально не работает и ведет асоциальный образ жизни.

По решению суда женщине назначиили пять суток ареста, параллельно с этим в отношении неплательщицы завели уголовное дело по статье 157 УК РФ.