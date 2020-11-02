Из-за празднования Дня народного единства рязанцам выплатят пенсию досрочно

Выплата пенсии за ноябрь через почту будет произведена в Рязанской области в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, согласованным Отделением ПФР и УФПС — филиалом ФГУП «Почта России»

Рязанцам, обычно получающим пенсию 4 ноября, выплатят ее 3 ноября. Всем остальным получателям пенсия в ноябре будет выплачена в ранее установленные даты. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

«Выплата пенсии за ноябрь через почту будет произведена в Рязанской области в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, согласованным Отделением ПФР и УФПС — филиалом ФГУП „Почта России“», — говорится в сообщении.