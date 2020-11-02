Губернатор Петербурга допустил введение жестких ограничений
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 923 случая заражения. «Это критически много», — подчеркнул глава региона.
Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших, и если горожане не будут соблюдать требования, то придется вводить жесткие ограничения. Об этом пишет «
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 923 случая заражения.
«Это критически много», — подчеркнул глава региона.