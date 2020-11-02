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Дмитрий Хубезов посетил больницы Касимовского и Клепиковского районов
В ходе посещения Клепиковской больницы он ознакомился с условиями, в которых оказывается медпомощь пациентам. В состав медучреждения входят стационар, поликлиника для взрослых и детей, 10 ФАПов и 4 врачебных амбулатории.

Первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов в пятницу, 30 октября, побывал в лечебных учреждениях Касимовского и Клепиковского районов области, а также в участковой больнице поселка Тума, сообщили на рязанской облдумы.

В ходе посещения Клепиковской больницы он ознакомился с условиями, в которых оказывается медпомощь пациентам. В состав медучреждения входят стационар, поликлиника для взрослых и детей, 10 ФАПов и 4 врачебных амбулатории.

Касимовский межрайонный медицинский центр (ММЦ) оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить высокоточные исследования. Здесь предоставляется специализированная, неотложная, амбулаторная помощь, функционируют диагностические и физиотерапевтические отделения как в городе, так и на селе.

Первый заместитель председателя областной Думы побывал в «красной зоне», оценил организацию работы с коронавирусными больными, условия, в которых трудится медперсонал и пребывают пациенты. Он пообщался с сотрудниками лечебных учреждений, обсудил с врачами проблемы, которые для них на сегодня являются наиболее острыми.

— Сейчас депутаты приступили к рассмотрению законопроекта об областном бюджете на предстоящую трехлетку, — рассказал Дмитрий Хубезов. — Одним из главных приоритетов при работе над бюджетом является здравоохранение, помощь людям во время пандемии. Понимание реальной обстановки на местах и тех потребностей, которые необходимы медучреждениям, позволят сформировать инициативы, направленные на их поддержку.

Во все лечебные учреждения были переданы пульсоксиметры, термометры, средства защиты.

На базе Касимовского ММЦ состоялась межрайонная конференция на тему: «Пандемия COVID-19 — не повод забывать о насущных проблемах: актуальные вопросы лечения колорентального рака в реалиях районной медицины». Открывая мероприятие, Дмитрий Хубезов акцентировал внимание на важности оказания помощи пациентам не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими заболеваниями, а также поделился опытом лечения онкологических больных.

Напомним, ранее парламентарий посетил Шацкий, Сасовский, Михайловский и Скопинский районы, где оценил ситуацию по борьбе с коронавирусной инфекцией.