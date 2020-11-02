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Четыре рязанских улицы остались без воды в понедельник
Холодной воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ. До 17:00 на улице проезд Яблочкова, дома 3, 5, 5-а, 5 корпус 5, 5 корпус 2, улица Циолковского, дом 15/5, улица Юннатов, дома 7, 8/1; до окончания ремонтных работ на улице Березняковская, дома с 1 по 70.

Четыре рязанских улицы остались без воды в понедельник, 2 ноября, сообщил сайт горадминистрации.

Холодной воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ по следующим адресам:

  • до 17:00 на улице проезд Яблочкова, дома 3, 5, 5-а, 5 корпус 5, 5 корпус 2, улица Циолковского, дом 15/5, улица Юннатов, дома 7, 8/1;
  • до окончания ремонтных работ на улице Березняковская, дома с 1 по 70.