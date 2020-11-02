Четыре рязанских улицы остались без воды в понедельник

Холодной воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ. До 17:00 на улице проезд Яблочкова, дома 3, 5, 5-а, 5 корпус 5, 5 корпус 2, улица Циолковского, дом 15/5, улица Юннатов, дома 7, 8/1; до окончания ремонтных работ на улице Березняковская, дома с 1 по 70.