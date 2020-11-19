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Журналист Пивоваров рассказал о «рязанском сахаре» в фильме про теракты
Журналист пообщался с жителями, которые обнаружили мешки гексогена в подвале дома, и восстановил хронологию событий. Также Пивоваров взял интервью у бывшего сотрудника милиции и главного редактора «Новой газеты» Алексея Фролова.

Журналист Алексей Пивоваров рассказал о «рязанском сахаре» в фильме, который вышел на платформе You-Tube канале «Редакция» в четверг, 19 ноября.

Пивоваров вспомнил о терактах, которые происходили в России в 1999 году.

«В результате этих терактов гибнут несколько сотен человек. В современной России не любят вспоминать те события. За всю историю „Редакции“ мы не получали столько отказов в интервью. И никогда нам не говорили так часто, что „тема стремная“. Почему? Потому что есть популярная версия, согласно которой за этими взрывами может стоять ФСБ. Возникла эта версия после странной истории, случившейся в те дни в Рязани. Мы в „Редакции“ не предлагаем готовых суждений и не занимаемся политикой. Мы, как обычно, излагаем факты. Потому что считаем неправильным, когда в нашем с вами общем недавнем прошлом есть какое-то мутное пятно, о котором люди опасаются вспоминать», — говорится в описании к фильму.

Журналист пообщался с жителями, которые обнаружили мешки гексогена в подвале дома, и восстановил хронологию событий.

В фильме говорится, что некоторые из возможных спикеров отказались от общения с журналистом.