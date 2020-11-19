За сутки телефонные мошенники украли у рязанцев почти 700 тысяч

Неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о якобы незаконных операциях с деньгами клиентов и просили передать данные о карте и выполнить указания.

За сутки телефонные мошенники украли у рязанцев 680 тысяч рублей. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о якобы незаконных операциях с деньгами клиентов и просили передать данные о карте и выполнить указания.

Со счета 58-летнего инженера из города Рязани пропали 100 тысяч рублей, с банковской карты 29-летнего рязанца — 105 тысяч, со счета 51-летнего рязанца похитили 180 тысяч. Жертвой мошенников также стал 66-летний житель Касимовского района, у него пропали 299 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлениям причастны разные люди.

По фактам мошенничества завели уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.