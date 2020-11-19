Вжух и…"Премьер" запретил приходить в ТЦ с сигнальными пистолетами после пожара в «М5 Молле»

Пожар в «М5 Молле» по основной версии произошел из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Ее случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.