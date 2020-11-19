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Вжух и…"Премьер" запретил приходить в ТЦ с сигнальными пистолетами после пожара в «М5 Молле»
Пожар в «М5 Молле» по основной версии произошел из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Ее случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.

«Премьер» запретил приходить в ТЦ с сигнальными пистолетами после пожара в «М5 Молле». Фото в редакцию РЗН. Инфо прислал читататель.

На входе появилась специальная табличка.

Напомним, 12 ноября в торговом центре «М5 Молл"произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар по основной версии произошел из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Ее случайно запустил инструктор батутного центра, из-за чего загорелся поролоновый кубик. Ракету принес знакомый инструктора.

Пострадавших и жертв нет.