В Спасском районе повредили восемь могил на кладбище
Полицейские «по следам» задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. Молодого человека нашли по следам от кроссовок, которые он оставил возле могил.
В селе Ижевское Спасского района повредили восемь могил на кладбище. Полицейские «по следам» задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Молодого человека нашли по следам от кроссовок, которые он оставил возле могил.
«После предъявления улик местный житель перестал отпираться. Злоумышленника задержали», — говорится в сообщении.
19-летний местный житель объяснил свой поступок. По его словам, после общения со знакомыми он был расстроен и решил выместить свои эмоции на памятниках на ближайшем кладбище.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК.