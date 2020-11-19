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В Спасском районе повредили восемь могил на кладбище
Полицейские «по следам» задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. Молодого человека нашли по следам от кроссовок, которые он оставил возле могил.

В селе Ижевское Спасского района повредили восемь могил на кладбище. Полицейские «по следам» задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодого человека нашли по следам от кроссовок, которые он оставил возле могил.

«После предъявления улик местный житель перестал отпираться. Злоумышленника задержали», — говорится в сообщении.

19-летний местный житель объяснил свой поступок. По его словам, после общения со знакомыми он был расстроен и решил выместить свои эмоции на памятниках на ближайшем кладбище.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК.