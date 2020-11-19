\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-1°
Птн, 20
Сбт, 21
-1°
ЦБ USD 76.26 0.33 20/11
ЦБ EUR 90.35 0.12 20/11
Нал. USD 76.25 / 77.5 14:08
Нал. EUR 90.25 / 90.90 13:39
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 15:56
1 884
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
15 716
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
37 764
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
42 890
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Шиловском районе из-за утечки опасного вещества эвакуировали 12 домов
На станции Шелухово обходчик обнаружил повреждение в цистерне с эфиром. Начальник районной службы ГОиЧС Владимир Кушниренко пояснил, что это вещество нетоксичное, но взрывоопасное.

В Шиловском районе из-за утечки опасного вещества эвакуировали 12 двухквартирных домов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На станции Шелухово обходчик обнаружил повреждение в цистерне с эфиром. Начальник районной службы ГОиЧС Владимир Кушниренко пояснил, что это вещество нетоксичное, но взрывоопасное.

Грузовой состав отогнали на запасной путь. Там устранили повреждение.

«Ветер помог рассеяться химическому запаху. Руководство ГПС Шилово-3 предоставило костюмы химзащиты для тех, кто работал с цистерной», — пояснил Кушниренко.

Глава Мосоловского сельского поселения Андрей Тимохин уточнил, что из-за утечки пришлось эвакуировать 34 человека, в том числе семерых детей.

«Кто-то остановился у знакомых и родственников, остальных разместили в Мосоловской школе. Дети провели время в игровой комнате, взрослые — в отдельном помещении. Всех обеспечили чаем и ужином, — уточнил Тимохин. — К счастью, опасность миновала и уже вечером эти люди вернулись в свои дома».