В Шиловском районе из-за утечки опасного вещества эвакуировали 12 домов

На станции Шелухово обходчик обнаружил повреждение в цистерне с эфиром. Начальник районной службы ГОиЧС Владимир Кушниренко пояснил, что это вещество нетоксичное, но взрывоопасное.

В Шиловском районе из-за утечки опасного вещества эвакуировали 12 двухквартирных домов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На станции Шелухово обходчик обнаружил повреждение в цистерне с эфиром. Начальник районной службы ГОиЧС Владимир Кушниренко пояснил, что это вещество нетоксичное, но взрывоопасное.

Грузовой состав отогнали на запасной путь. Там устранили повреждение.

«Ветер помог рассеяться химическому запаху. Руководство ГПС Шилово-3 предоставило костюмы химзащиты для тех, кто работал с цистерной», — пояснил Кушниренко.

Глава Мосоловского сельского поселения Андрей Тимохин уточнил, что из-за утечки пришлось эвакуировать 34 человека, в том числе семерых детей.

«Кто-то остановился у знакомых и родственников, остальных разместили в Мосоловской школе. Дети провели время в игровой комнате, взрослые — в отдельном помещении. Всех обеспечили чаем и ужином, — уточнил Тимохин. — К счастью, опасность миновала и уже вечером эти люди вернулись в свои дома».