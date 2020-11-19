В Шацком районе фура сбила школьника
51-летний житель Воронежской области за рулем фурф «МАН» сбил десятилетнего школьника, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате несовершеннолетнего госпитализировали.
В среду, 18 ноября, В Шацком районе произошло ДТП на 355-ом километре автодороги М5 «Урал», сообщил сайт регионального УМВД.
51-летний житель Воронежской области за рулем фурф «МАН» сбил десятилетнего школьника, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате несовершеннолетнего госпитализировали.