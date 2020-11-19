В Рыбном грузовик «улетел» с дороги

В ночь на 19 ноября в некоторых районах Рязанской области прошел «ледяной дождь». Утром Рязань встала в десятибалльную пробку, из-за образовавшейся на дороге корки льда произошло несколько аварий.