В Рыбном грузовик «улетел» с дороги
В ночь на 19 ноября в некоторых районах Рязанской области прошел «ледяной дождь». Утром Рязань встала в десятибалльную пробку, из-за образовавшейся на дороге корки льда произошло несколько аварий.
В четверг, 19 ноября, в Рыбном грузовик «улетел» с дороги. Фотографии опубликовало
«Вез посыпать дорожки, но лед оказался сильнее!» — говорится в подписи к снимку.
В ночь на 19 ноября в некоторых районах Рязанской области прошел «ледяной дождь». Утром Рязань встала в десятибалльную пробку, из-за образовавшейся на дороге корки льда произошло несколько аварий.