В Рязани выделят полмиллиона на ремонт сломанных табло на остановках

Заявка на финансирование ремонта электронных табло поступила от управления благоустройства города. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы.

На ремонт сломанных информационных табло на остановках выделят 500 тысяч рублей. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы.

Заявка на финансирование ремонта электронных табло поступила от управления благоустройства города. Выделить деньги планируется из бюджета Рязани в 2021 году.