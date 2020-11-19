В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пешеходом

ДТП произошло 31 июля примерно в 23:20 у дома №76 на Первомайской проспекте. 20-летний рязанец на Brilliance сбил 45-летнего мужчину.

В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пешеходом. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 31 июля примерно в 23:20 у дома №76 на Первомайской проспекте. 20-летний рязанец на Brilliance сбил 45-летнего мужчину. Он переходил дорогу не по «зебре».

В результате аварии пешеход попал в больницу.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет №13.