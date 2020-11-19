В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пешеходом
ДТП произошло 31 июля примерно в 23:20 у дома №76 на Первомайской проспекте. 20-летний рязанец на Brilliance сбил 45-летнего мужчину.
В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пешеходом. Об этом в четверг, 19 ноября,
ДТП произошло 31 июля примерно в 23:20 у дома №76 на Первомайской проспекте. 20-летний рязанец на Brilliance сбил 45-летнего мужчину. Он переходил дорогу не по «зебре».
В результате аварии пешеход попал в больницу.
Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет №13.