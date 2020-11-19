В России ввели новый порядок выплаты больничных

Их станут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. В некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 2022 года подобную практику будут применять по всей стране.

В России ввели новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Их станут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя, передает РИА Новости в четверг, 19 ноября.

В некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 2022 года подобную практику будут применять по всей стране.

«Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», — заявил Мишустин.