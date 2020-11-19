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В Новосибирске мать обвинила воспитателя в тушении спичек о руки ее детей
По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку начали после опубликованных материалах в соцсетях.

В Новосибирске мать обвинила воспитателя в тушении спичек о руки ее детей. По ее словам, инцидент произошел в одном из детских центров языкового развития и творчества города. Об этом пишет газета «Известия».

По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Проверку начали после опубликованных материалах в соцсетях.