В Новосибирске мать обвинила воспитателя в тушении спичек о руки ее детей
По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проверку начали после опубликованных материалах в соцсетях.
В Новосибирске мать обвинила воспитателя в тушении спичек о руки ее детей. По ее словам, инцидент произошел в одном из детских центров языкового развития и творчества города. Об этом пишет газета «
По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Проверку начали после опубликованных материалах в соцсетях.