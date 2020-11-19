В Лесопарке обокрали торговый павильон

Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и покушения на них мужчина.

В Лесопарке обокрали торговый павильон. Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев, сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и покушения на них мужчина. 23 января он освободился из мест лишения свободы, а 11 февраля проник в частный дом, украл оттуда телефон, семь тысяч рублей, меховую куртку и бутылку «Кагора».

22 февраля он топором разбил окно в одном из павильонов Лесопарка и похитил 14 тысяч рублей.

Рязанца признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158, пункту «б» части 2 статьи 158 УК и приговорили к двум годам тюрьмы.

Приговор вступил в силу.