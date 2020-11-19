В Иркутской области школьница погибла в результате стрельбы

По версии следствия, ночью 18 ноября возле одного из домов села Барлук в машине поссорились несовершеннолетние брат и сестра. В этот момент из дома вышел пьяный хозяин и дважды выстрелил в воздух из незарегистрированной «Сайги», а затем — в сторону автомобиля.

В Иркутской области школьница погибла в результате стрельбы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил сайт регионального следкома.

По версии следствия, ночью 18 ноября возле одного из домов села Барлук в машине поссорились несовершеннолетние брат и сестра. В этот момент из дома вышел пьяный хозяин и дважды выстрелил в воздух из незарегистрированной «Сайги», а затем — в сторону автомобиля. 15-летняя девушка умерла на месте, 17-летнего юношу госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

«В настоящее время он не контактен», — уточнили следователи.

22-летнего стрелка задержали на месте. На него завели дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц»), части 1 статьи 105 УК («Убийство»).