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В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы
Миронов считает, что эффект от повышения пенсионного возраста оказался минимальным, в то время как страховая пенсия едва превышает прожиточный минимум, а накопительная вообще оказалась мизерной.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что российская пенсионная система провалилась, поэтому необходимо вернуться к практике выплат напрямую из бюджета. Об этом пишут «Ведомости».

Миронов считает, что эффект от повышения пенсионного возраста оказался минимальным, в то время как страховая пенсия едва превышает прожиточный минимум, а накопительная вообще оказалась мизерной.

Миронов подчеркнул, что «косметические» попытки спасти действующую систему с помощью ужесточения правил досрочного выхода на пенсию, вывода «серой» занятости и отказом от индексации выплат работающим пенсионерам потерпят неудачу.

«Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот», — сказал Миронов.

Парламентарий утверждает, что пенсионная система «несправедлива» и «нуждается в масштабной ревизии», так как ее «чудовищная неэффективность несет колоссальные политические риски».