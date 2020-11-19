В Горроще сгорел деревянный дом

Информация о пожаре в районе 3-Линии поступила на пульт рязанского ГУ МЧС в четверг, 19 ноября, в 15:33. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о пожаре в районе 3-Линии поступила на пульт рязанского ГУ МЧС в четверг, 19 ноября, в 15:33. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На тушение пожара направляли четыре машины и 14 человек личного состава. Спустя 20 минут пожар локализовали. Открытый огонь ликвидировали в 16:20.

Как пояснила пресс-служба, сгорел нежилой деревянный дом площадью 10 на 10 квадратных метров. Пострадавших нет.