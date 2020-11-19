В аварии с фурой в Шиловском районе погиб мужчина

ДТП произошло в четверг, 19 ноября, примерно в 10:05 на 274 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Тульской области на грузовике Renault с полуприцепом не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением.