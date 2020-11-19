Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19

В эксперименте участвовали более шести тысяч человек до того, как местные власти ввели «ковидные» ограничения. Одна группа добровольцев носила маски в общественных местах, другая — нет.

Исследователи из Национального госпиталя Дании определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19. Результаты исследования опубликовали на сайте медицинского учреждения.

В эксперименте участвовали более шести тысяч человек до того, как местные власти ввели «ковидные» ограничения. Одна группа добровольцев носила маски в общественных местах, другая — нет. Через месяц в первой группе коронавирус выявили у 1,8% участников, во второй — у 2,1%.

Ученые подсчитали, что в конкретном случае маска снизила риск заражения на 15-20%. При этом, по словам экспертов, надо учитывать, что во время исследования другие граждане не носили маски, а в стране не действовали ограничения.