Тренер московского «Спартака» подарил протез мальчику из Новомичуринска

У 16-летнего Никиты Патрея врожденный порок развития левой руки. Ему был необходим бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей. Тренер пожелал рязанцу скорейшего восстановления после протезирования и пригласил его встретиться на стадионе «Открытие Арена».

Тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подарил протез мальчику из Новомичуринска. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

У 16-летнего Никиты Патрея врожденный порок развития левой руки. Ему был необходим бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.

Тренер пожелал рязанцу скорейшего восстановления после протезирования и пригласил его встретиться на стадионе «Открытие Арена».

Мужчина записал видеообращение, которое появилось в соцсетях в день рождения подростка.

«Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты никогда не отказывался от своей мечты, пусть она сбудется!» — пожелал юноше Доменико Тедеско.