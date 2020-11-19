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Севастопольскую аллею планируют благоустроить и озеленить до конца ноября
На данный момент основные виды работ на участке завершили. Депутаты отметили, что осталось установить лавочки, урны, информационные плакаты и озеленить территорию.

Севастопольскую аллею на улице Черновицкой планируют благоустроить и озеленить до конца ноября. Об этом стало известно на заседании ЖКХ рязанской гордумы.

На данный момент основные виды работ на участке завершили. Депутаты отметили, что осталось установить лавочки, урны, информационные плакаты и озеленить территорию.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфак добавил, что высаживать растения будут организации, которые гарантируют, что растения приживутся в холода.

Напомним, что благоустройство Севастопольской аллеи началось в мае текущего года. По контракту работы должны были завершить 30 сентября.