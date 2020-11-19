Сбитого в Шацком районе школьника доставили в рязанскую больницу

ДТП произошло в среду, 18 ноября, примерно в 14:00 на 355-м километре трассы М-5 «Урал».По предварительной информации, десятилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила фура MAN.

Сбитого в Шацком районе школьника доставили в рязанскую больницу. Об этом сообщило издательство «Пресса».

ДТП произошло в среду, 18 ноября, примерно в 14:00 на 355 километре трассы М-5 «Урал».По предварительной информации, десятилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила фура MAN.

Ребенка госпитализировали в Шацкую межрайонную больницу. По словам главврача Марины Колчевой, в четверг, 19 ноября, его перевезли в Рязань.

«Мальчик в Шацком районе жил с бабушкой, родители — в Рязани. Они сразу же приехали в шацкую больницу, убедились, что жизни мальчика ничего не угрожает, и забрали его в Рязань», — пояснила женщина.