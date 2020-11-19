Рязанский радиоуниверситет и НИЯУ «МИФИ» опубликовали курсы по радиофотонике

Обучение студентов началось с 1 сентября 2020 года. Помимо традиционных дисциплин — основ электроники, схемотехники цифровых и аналоговых электронных устройств, устройств приема и передачи информации по каналам радиосвязи, антенно-фидерных устройств — «Радиофотоника» предполагает изучение оптики и фотоники наноструктур, датчиков на основе микро -и нанотехнологий, полупроводниковых гетероструктур.

Рязанский радиоуниверситет и НИЯУ «МИФИ» опубликовали курсы по радиофотонике.

Радиофотоника — широкое междисциплинарное направление, объединяющее электронику сверхвысоких частот, оптику, лазерную физику, микро- и нанотехнологии и информатику, новые радиоэлектронные системы оборонного и гражданского назначения (в том числе системы связи 5G, компоненты промышленного интернета вещей, локации и навигации в области робототехники).

Миссией профиля подготовки является поддержание мировой конкурентоспособности, высокого научного и промышленного уровня России в области радиофотоники.

Обучение студентов началось с 1 сентября 2020 года. Помимо традиционных дисциплин — основ электроники, схемотехники цифровых и аналоговых электронных устройств, устройств приема и передачи информации по каналам радиосвязи, антенно-фидерных устройств — «Радиофотоника» предполагает изучение оптики и фотоники наноструктур, датчиков на основе микро -и нанотехнологий, полупроводниковых гетероструктур.

Преподаватели РГРТУ и НИЯУ «МИФИ» создали два электронных курса «Введение в современные нанотехнологии» и «Физика микроэлектронных структур». Первый из приведенных курсов размещен на международной платформе «EDX», он освещает основы физики и технологий наноматериалов и наносистем. Вводится основной понятийный базис и терминология. Рассматриваются основные особенности свойств полупроводников и металлов при переходе к наноразмерам, а также их использование в электронике, фотонике и конструкционных материалах.

Основными задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами объема знаний, необходимого для участия в исследованиях и разработках в сфере нанотехнологий; развитие в студентах способности проводить первоначальные оценки свойств и способов создания различных наносистем и приборов на их основе; развитие способности ориентироваться в современных достижениях в области нанотехнологий, возможности использования современных нанотехнологий в собственных разработках; приобретение студентами навыков творческого мышления в области науки и современных нанотехнологий.

Курс «Физика микроэлектронных структур» доступен на национальной платформе открытого образования. В нем рассматриваются основные физические процессы в кремнии и других полупроводниках, а также физические принципы работы современных электронных компонентов и элементов интегральных микросхем. Курс посвящен изучению основных физических механизмов, лежащих в основе работы полупроводниковых диодов, транзисторов и других элементов интегральных микросхем, составляющих элементную базу современной микро- и наноэлектроники.

Рассматривается физика влияющих на движение и изменение концентраций носителей заряда в полупроводниках процессов таких как: диффузия, дрейф, генерация и рекомбинация. Даются основы зонной теории полупроводников, на базе которой рассматриваются физические принципы работы различных полупроводниковых приборов таких как диоды, биполярные и МДП транзисторы. Изучается связь физических эффектов в различных полупроводниковых приборах с их вольтамперными характеристиками и другими электрическими параметрами, такими как коэффициент усиления, пороговое напряжение, напряжение Эрли и другие. Рассматриваются особенности работы биполярных и МДП транзисторов в составе интегральных микросхем. Даются основы надежности и радиационной стойкости современных изделий полупроводниковой электроники.

«Передовые технологии радиофотоники — один из наиболее актуальных объектов интереса мирового научного сообщества, поэтому публикация открытых курсов, содержащих информацию по данному направлению на открытых платформах — важный шаг к созданию международного открытого сообщества профессионалов в данной сфере. Созданные нами курсы затрагивают многие общие вопросы выбранной предметной области, формируют базовое объемное представление о радиофотонике как о междисциплинарном направлении», — отметил проректор РГРТУ по развитию образовательных программ и международной деятельности Алексей Корячко.