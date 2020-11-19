Рязанские полицейские объявили о рейдах

Водителям напомнили, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно, в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП.

Рязанские полицейские объявили о рейдах, которые пройдут в пятницу и предстоящие выходные. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД проведут мероприятия «Тонировка». Отмечается, что за трое суток уже выявили более 200 нарушений, связанных с тонировкой стекол автомобиля.

Водителям напомнили, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно, в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП.