Рязанские полицейские объявили о рейдах
Водителям напомнили, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно, в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП.
Рязанские полицейские объявили о рейдах, которые пройдут в пятницу и предстоящие выходные. Информация появилась на
Сотрудники ГИБДД проведут мероприятия «Тонировка». Отмечается, что за трое суток уже выявили более 200 нарушений, связанных с тонировкой стекол автомобиля.
Водителям напомнили, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно, в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП.