Рязанские колледжи не станут переводить на «дистанционку»

«Так, с 23 ноября на „дистанционку“ перейдет Клепиковский технологический техникум. В настоящее время ВУЗы отправляют на дистанционное обучение отдельные группы, где превышен порог заболеваемости, а также в дистанционном формате проводят „потоковые“ лекции, где предусмотрено участие нескольких групп», — отметил политик.

Рязанские колледжи не станут переводить на «дистанционку» вслед за школами. Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

По его словам, переходить на «дистанционку» станут только заведения с высоким уровнем заболеваемости.

«Так, с 23 ноября на „дистанционку“ перейдет Клепиковский технологический техникум. В настоящее время вузы отправляют на дистанционное обучение отдельные группы, где превышен порог заболеваемости, а также в дистанционном формате проводят „потоковые“ лекции, где предусмотрено участие нескольких групп», — отметил политик.