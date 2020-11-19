Рязанские автоинспекторы анонсировали масштабные рейды

Сотрудники Госавтоинспекции будут массово останавливать водителей и искать среди них пьяных. Нарушителям грозят штрафы в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.