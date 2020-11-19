Рязанские автоинспекторы анонсировали масштабные рейды
Сотрудники Госавтоинспекции будут массово останавливать водителей и искать среди них пьяных. Нарушителям грозят штрафы в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.
Рязанские автоинспекторы анонсировали масштабные рейды. Их устроят в пятницу и выходные, 20-22 ноября.
Сотрудники Госавтоинспекции будут массово останавливать водителей и искать среди них пьяных. Нарушителям грозят штрафы в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.
За повторную пьяную езду водителей привлекут к уголовной ответственности.