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Рязанская область отказалась от массовых гуляний на Новый год
Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов. По его словам, эпидемическая обстановка не позволяет проводить новогодние елки, торжества и массовые мероприятия.

Рязанская область отказалась от массовых гуляний на Новый год. Об этом в четверг, 19 ноября, во время своего обращения сообщил рязанский губернатор Николай Любимов.

По его словам, эпидемическая обстановка не позволяет проводить новогодние елки, торжества и массовые мероприятия.

«Давайте вспомним, что традиционно это прежде всего — семейный праздник, и откажемся от проведения каких-либо массовых мероприятий. Сам я тоже встречу Новый год дома с семьей», — отметил политик.