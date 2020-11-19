Рязанская мэрия выделила десять машин для поиска «уклонистов»

Задержанных «уклонистов» доставили в военный комиссариат для получения повестки, медосвидетельствования и отправки на службу. Их поисками в среду, 19 ноября, занимались полицейские совместно с сотрудниками военкомата Московского и Железнодорожного районов города.

Рязанская мэрия выделила десять машин для поиска «уклонистов». Их поисками в среду, 19 ноября, занимались полицейские совместно с сотрудниками военкомата Московского и Железнодорожного районов города, сообщил сайт мэрии.

Задержанных «уклонистов» доставили в военный комиссариат для получения повестки, медосвидетельствования и отправки на службу.

Фото Минобороны