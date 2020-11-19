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Рязанец признался в убийстве мигранта по приказу «голосов» в голове
Мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших умер, другому потребовалась помощь медиков.

Рязанец признался в убийстве мигранта по приказу «голосов» в голове. Кадры опубликовал телеканал «Город».

В сюжете подозреваемый подробно рассказал, как зарезал человека.

Мужчина уточнил, что пошел на преступление из-за четырех голосов, которые приказали убить человека, «потому что если не убьет он, убьют его».

Напомним, вечером 9 декабря мужчина возвращался из магазина. Он подошел к «ГАЗели» у дома на улице Старореченской и из-за «внезапного чувства неприязни» нанес ножевые ранения двоим пассажирам. Водитель уехал с места происшествия. Один из пострадавших умер, другому потребовалась помощь медиков.

Как оказалось, 35-летний нападавший был пьян. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Следователи рассказали, что он был в состоянии невменяемости.

Кроме того, выяснилось, что место, где произошло преступление, не освещено. Мэрию обязали установить там фонари.