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Рязанец избежал уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
В январе 2019 года мужчина на своей странице разметил видео и аудиозаписи," содержащие совокупность лигвистических и психологических признаков одобрения и оправдания преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала".

Рязанец избежал уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2019 года мужчина на своей странице разметил видео и аудиозаписи, содержащие «совокупность лигвистических и психологических признаков одобрения и оправдания преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала».

На рязанца завели уголовное дело. Он признал вину и пожертвовал деньги на благотворительность. В связи с этим дело в отношении мужчины прекратили, ему назначили судебный штраф.