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Рязанцы обсудили введение «дистанционки» для школьников
После публикации информации о переводе части школьников на дистанционный режим работы в социальных сетях разгорелись споры. Мнения рязанцев разделились. Одни поддерживают принятые меры, другие высказываются против.

После публикации информации о переводе части школьников на дистанционный режим работы в социальных сетях разгорелись споры. Мнения рязанцев разделились. Одни поддерживают принятые меры, другие высказываются против.

Среди последних есть те, кто выступает за введение «удаленки» для всех учащихся, в том числе студентов:

«А студенты разве не люди?», «Если такая страшная ситуация, зачем другие классы подвергать заболеваемости? Непонятно, зачем так разделять…», «Бессмысленное разделение! Уж если на дистант, то всех, и родителей заодно, а так — полумера, ничего не даст в плане снижения заболеваемости», — подобные комментарии можно встретить под новостными постами.

В качестве аргумента родители выдвигают тот факт, что в некоторых семьях воспитывает по два-три ребенка-школьника из разных параллелей. «А те, у кого не один ребенок? Один дома сидит, другой учится, потом меняются? В чем логика? По очереди вирусы цеплять?» — пишут пользователи.

Есть и кардинально отличающиеся мнения. Часть людей считает, что закрывать школы не стоит: «Дети хорошо переносят „корону“ и меньше всего способны заразить. Школы не надо закрывать», — пишет рязанка.

Многие выступают за возможность выбирать форму обучения по желанию родителей в каждом отдельном случае.