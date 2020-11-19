Рязань «встала» в восьмибалльной пробке

Утром пробки в городе сервис «Яндекс. Карты» оценивал в десять из десяти баллов. В ночь на четверг в областном центре прошел «ледяной дождь». На дорогах образовалась корка льда, это привело к нескольким авариям.

Согласно сервису «Яндекс. Карты» в четверг, 19 ноября, к 18:30 Рязань «встала» в восьмибалльной пробке.

В ночь на четверг в областном центре прошел «ледяной дождь». На дорогах образовалась корка льда, это привело к нескольким авариям.

Утром пробки в городе сервис «Яндекс. Карты» оценивал в десять из десяти баллов.