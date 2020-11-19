Роспотребнадзор призвал отказаться от курения во время пандемии

В ведомстве отметили, что вред от курения любых сигарет одинаков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов, систем, увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний.

Роспотребнадзор призвал отказаться от курения во время пандемии коронавируса. В ведомстве напомнили, что у курильщиков COVID-19 протекает в более тяжелой форме. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора .

Также в ведомстве отметили, что вред от курения любых сигарет одинаков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов, систем, увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний.

По данным исследований, если регулярно выкуривать 10 сигарет ежедневно, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день, риск увеличивается вдвое.

По словам экспертов, употребление табака вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, а также увеличивает риск развития инсульта на 50%, что может стать причиной повреждения мозга и смерти.