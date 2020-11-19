Приставы объявили в розыск рязанца, задолжавшего 300 тысяч по алиментам

«Зная о своей обязанности выплачивать алименты, должник не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей. В связи с тем, что по месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.