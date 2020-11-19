После третьего тура в «Лиге Надежды» рязанской НХЛ продолжают лидировать три команды

В следующем туре первые очки смогут набрать скопинское «Торпедо» и ЛХК «Поляны», которые сыграют между собой.

После третьего тура в «Лиге Надежды» рязанской НХЛ продолжают лидировать три команды. Об этом сообщили организаторы ночной хоккейной лиги.

Пока не теряли очков: «Техкомплект», «МБ Рязань» и «РВВДКУ». Прошлогодние победители регулярки в третьем туре со счетом 15:1 разгромили скопинское «Торпедо».

У победителей по пять очков набрали Михаил Симонов (два гола и три передачи) и Владислав Банный (покер и одна передача). «Автоимпорт» со счетом 0:8 уступил «МБ Рязань». При этом счет 0:1 держался в матче более 35 минут.

Лишь в четвертом периоде «МБ Рязань» забросил семь безответных шайб. Лидер бомбардинской гонки Андрей Баранов оформил хет-трик. «РВВДКУ» обыграло ЛХК «Рыбное» со счетом 14:3.

В третьем туре десантники впервые в сезоне пропустили. Евгений Рагулин набрал шесть результативных баллов (два гола и четыре передачи).

ЛХК «Сасово» со счетом 5:2 обыграли ЛХК «Поляны». Виктор Манушкин оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В следующем туре первые очки смогут набрать скопинское «Торпедо» и ЛХК «Поляны», которые сыграют между собой.