Полиция заявила о росте ДТП в Рязани из-за непогоды

Значительная часть аварий, по данным Госавтоинспекции, произошла из-за несоответствия скорости и несоблюдения безопасной дистанции. Водителей и пешеходов призвали быть особенно внимательными.

Полиция заявила о росте ДТП в Рязани из-за непогоды, сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Значительная часть аварий, по данным Госавтоинспекции, произошла из-за несоответствия скорости и несоблюдения безопасной дистанции.

Водителей и пешеходов призвали быть особенно внимательными.

«Пешеходам следует быть предельно осторожными, переходя проезжую часть. По возможности необходимо использовать световозвращающие элементы. Даже в городе и прочих населенных пунктах. Водителям следует соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость, исходя из дорожных условий», — говорится в сообщении.