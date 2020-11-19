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Оперштаб сообщил, сколько «ковидных» рязанцев лечат в больницах
Состояние 79 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 318 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 44 человека, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

В четверг, 19 ноября, операштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах лечат 441 рязанца с коронавирусов. Среди пациентов стационара есть четверо детей.

Состояние 79 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 318 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 44 человека, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.