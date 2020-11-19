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Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на четверг, 19 ноября, в регионе зафиксировали 12 772 случая коронавируса.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на четверг, 19 ноября, в регионе зафиксировали 12 772 случая коронавируса в:

  • Рязани — 6607,
  • Рязанском районе — 533,
  • Скопине — 408,
  • Ряжске — 329,
  • Касимове — 317,
  • Рыбном — 302,
  • Сасове — 262,
  • Клепиковском районе — 224,
  • Скопинском — 207,
  • Новомичуринске — 205,
  • Шиловском районе — 203,
  • Рыбновском — 202,
  • Касимовском районе — 186,
  • Спасском — 178,
  • Михайловском районе — 177,
  • Шилове — 167,
  • Михайлове — 146,
  • Александро-Невском — 118,
  • Сараевском районе — 112,
  • Александро-Невском районе — 110,
  • Старожиловском — 103,
  • Сапожке — 93,
  • Чучкове — 89,
  • Старожилове — 87,
  • Кораблине — 85,
  • Шацком районе — 85,
  • Чучковском районе — 84,
  • Захаровском — 78,
  • Сасовском — 78,
  • Сараях и Спасске-Рязанском — по 76,
  • Шацке — 73,
  • Спас-Клепиках — 69,
  • Пронском районе — 66,
  • Пронске — 62,
  • Милославском районе — 57,
  • Ряжском — 58,
  • Захарове, Милославском, Ухолове — по 55,
  • Кораблинском районе — 47.
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 40,
  • Ермиши и Кадоме — по 32,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 23,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 10.