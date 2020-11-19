Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на четверг, 19 ноября, в регионе зафиксировали 12 772 случая коронавируса.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на четверг, 19 ноября, в регионе зафиксировали 12 772 случая коронавируса в:
- Рязани — 6607,
- Рязанском районе — 533,
- Скопине — 408,
- Ряжске — 329,
- Касимове — 317,
- Рыбном — 302,
- Сасове — 262,
- Клепиковском районе — 224,
- Скопинском — 207,
- Новомичуринске — 205,
- Шиловском районе — 203,
- Рыбновском — 202,
- Касимовском районе — 186,
- Спасском — 178,
- Михайловском районе — 177,
- Шилове — 167,
- Михайлове — 146,
- Александро-Невском — 118,
- Сараевском районе — 112,
- Александро-Невском районе — 110,
- Старожиловском — 103,
- Сапожке — 93,
- Чучкове — 89,
- Старожилове — 87,
- Кораблине — 85,
- Шацком районе — 85,
- Чучковском районе — 84,
- Захаровском — 78,
- Сасовском — 78,
- Сараях и Спасске-Рязанском — по 76,
- Шацке — 73,
- Спас-Клепиках — 69,
- Пронском районе — 66,
- Пронске — 62,
- Милославском районе — 57,
- Ряжском — 58,
- Захарове, Милославском, Ухолове — по 55,
- Кораблинском районе — 47.
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 40,
- Ермиши и Кадоме — по 32,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском — 23,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском — 10.