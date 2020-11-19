Недвижимость без белых пятен. Специалисты кадастровой палаты ответят на вопросы рязанцев

Жители Рязанской области смогут задать специалистам кадастровой палаты вопросы о проведении действий с недвижимостью, документах для регистрации жилья, а также способах проверить объект перед покупкой.

С 23 по 27 ноября в кадастровой палате по Рязанской области в рамках всероссийской недели консультаций пройдут горячие линии, посвященные сделкам с недвижимостью.

Жители Рязанской области смогут задать специалистам кадастровой палаты вопросы о проведении действий с недвижимостью, документах для регистрации жилья, а также способах проверить объект перед покупкой.

В частности, эксперты помогут рязанцам разобраться с тем, как определить собственника земельного участка и узнать владельца объекта недвижимости по адресу, расскажут, как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости и узнать его кадастровую стоимость