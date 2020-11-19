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Недвижимость без белых пятен. Специалисты кадастровой палаты ответят на вопросы рязанцев
Жители Рязанской области смогут задать специалистам кадастровой палаты вопросы о проведении действий с недвижимостью, документах для регистрации жилья, а также способах проверить объект перед покупкой.

С 23 по 27 ноября в кадастровой палате по Рязанской области в рамках всероссийской недели консультаций пройдут горячие линии, посвященные сделкам с недвижимостью.

Жители Рязанской области смогут задать специалистам кадастровой палаты вопросы о проведении действий с недвижимостью, документах для регистрации жилья, а также способах проверить объект перед покупкой.

В частности, эксперты помогут рязанцам разобраться с тем, как определить собственника земельного участка и узнать владельца объекта недвижимости по адресу, расскажут, как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости и узнать его кадастровую стоимость

На эти и другие вопросы сотрудники кадастровой палаты по Рязанской области ответят по телефону: 8 (4912) 55-14-33 с 23 по 27 ноября, с 9:00 — 13:00 и с 14:00 — 17:00.