Названы сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

Специалист подчеркнул, что ситуация с заболеваемости стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Также он напомнил о соблюдении дистанции и ношении масок.

Прогноз на основе статистических данных показывает, что спад заболеваемости коронавирусом почти во всех регионах начнется в конце ноября. Об этом пишет РИА Новости , которое цитирует слова эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

По словам эксперта, сейчас тяжелая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех.

Специалист подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, однако расслабляться не стоит. Также он напомнил о соблюдении дистанции и ношении масок.

По данным ученых, в Рязанской области «стабильное положение» с COVID-19.