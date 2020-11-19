Названы четыре ранних симптома коронавируса

Каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком, согласно данным исследований. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.

Британские и канадские врачи перечислили четыре распространенных симптома, которые могут означать заражение коронавирусом, когда человек еще об этом не догадывается. Об этом пишет РИА Новости.

Каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком, согласно данным исследований. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.

Медики посоветовали при таких симптомах обращаться к медикам.

Доктор Даяна Галл также отметила, что диарея является одним из ранних симптомов заражения коронавирусом.