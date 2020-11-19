Мэрия обратилась к рязанцам из-за непогоды

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Рано утром они приступали к обработке противогололедными средствами проезжих частей и тротуаров. Центральная часть города обрабатывается специальным реагентом, районы города и тротуары — пескосоляной смесью.

Мэрия попросила рязанцев быть внимательными на дорогах. Сообщение опубликовали в четверг, 19 ноября.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Рано утром они приступили к обработке противогололедными средствами проезжих частей и тротуаров. Центральная часть города обрабатывается специальным реагентом, районы города и тротуары — пескосоляной смесью.

Администрация обратилась к горожанам с просьбой быть внимательными и осторожными и соблюдать ПДД, а также парковать транспортные средства в соответствии с правилами, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

«Водителям, не сменившим на автомобиле летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок на личном транспорте», — говорится в сообщении.