Мэрия отчиталась об обработке улиц от наледи

«По состоянию на 11.00 практически весь город был обработан. Сейчас на улицах Рязани работают 25 пескорасбрасывателей, проводится обработка реагентами и пескосоляной смесью. Также вышли 5 тракторов с прицепами, которые обрабатывают тротуары. Дополнительно на остановки общественного транспорта завезли песок, сотрудники посыпают остановки и тротуары», — отчитались в горадминистрации.

В Рязани в 5:00 начался ледяной дождь. По данным пресс-службы мэрии, в 5:10 в город вышла спецтехника, которая приступила к ликвидации последствий стихии.

«Пескоразбрасыватели направили на дороги, где проходят маршруты общественного транспорта. При загрузке транспортом на 30% реагент на дорогах начинает действовать в течение часа, при интенсивном движении — сразу же», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во всех районах города задействована малая механизированная техника. Она обработает от наледи лестницы, мосты и остановки общественного транспорта.

«По состоянию на 11.00 практически весь город был обработан. Сейчас на улицах Рязани работают 25 пескорасбрасывателей, проводится обработка реагентами и пескосоляной смесью. Также вышли 5 тракторов с прицепами, которые обрабатывают тротуары. Дополнительно на остановки общественного транспорта завезли песок, сотрудники посыпают остановки и тротуары», — отчитались в горадминистрации.

Уточняется, что работы продолжатся в течение суток.