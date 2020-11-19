Любимов выступит с обращением к рязанцам
Глава региона расскажет о новых мерах борьбы с распространением коронавируса в регионе, в том числе о режиме работы школ, детских садов и других образовательных учреждений.
В четверг, 19 ноября, губернатор Николай Любимов выступит с обращением к рязанцам. Об этом сообщил оперштаб.
Глава региона расскажет о новых мерах борьбы с распространением коронавируса в регионе, в том числе о режиме работы школ, детских садов и других образовательных учреждений.
Время выступления — 13:00. Трансляция пройдет в группе «