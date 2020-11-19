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Любимов согласился возглавить рязанское отделение «Единой России»
Глава области в онлайн-режиме пообщался с секретарем генсовета партии, первым зампредом Совфеда Андреем Турчаком и секретарем рязанского регионального отделения «Единой России» Аркадием Фоминым. Они обсудили реализацию нацпроектов, партийный контроль, а также участие партийцев в волонтерском движении. Турчак предложил Любимову возглавить рязанское региональное отделение.

Николай Любимов согласился возглавить рязанское отделение «Единой России"Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил сайт регионального правительства.

Глава области в онлайн-режиме пообщался с секретарем генсовета партии, первым зампредом Совфеда Андреем Турчаком и секретарем рязанского регионального отделения «Единой России» Аркадием Фоминым. Они обсудили реализацию нацпроектов, партийный контроль, а также участие партийцев в волонтерском движении. Турчак предложил Любимову возглавить рязанское региональное отделение.

«Для меня это большая честь и большая ответственность, — сказал глава области. —  На выборах губернатора я выдвигался от «Единой России», она оказывала мне поддержку, возглавлял список на последних выборах в областную Думу. Да, такая работа — это дополнительные обязательства, но для того, чтобы двигаться вперед, сегодня необходимо максимально эффективно использовать ресурсы партии. И если однопартийцы региона доверят мне эту работу, я готов ее выполнять».

Решение примут на ближайшей региональной партийной конференции.